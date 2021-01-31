16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Плюс 182. Число коронавирусных больных в Югре увеличилось

За субботу в ХМАО выявили 182 новых случая заболевания ковидом

Плюс 182. Число коронавирусных больных в Югре увеличилось
Фото: pixabay.com

Прирост новых коронавирусных больных в Югре продолжается: за субботу выявлено 182 новых случая заболевания в 20 муниципалитетах. В тройке лидеров — Сургут, Советский район и Нижневартовск, а в целом «антирейтинг» выглядит так:

  1. Сургут – 29;
  2. Советский район – 21;
  3. Нижневартовск – 17;
  4. Югорск – 16;
  5. Нягань – 15;
  6. Ханты-Мансийск – 13;
  7. Когалым – 8;
  8. Нефтеюганский район – 8;
  9. Мегион – 8;
  10. Покачи – 8;
  11. Сургутский район – 7;
  12. Нефтеюганск – 7;
  13. Урай – 6;
  14. Кондинский район – 5;
  15. Октябрьский район – 4;
  16. Ханты-Мансийский район – 3;
  17. Радужный – 2;
  18. Лангепас – 2;
  19. Белоярский район – 2;
  20. Березовский район – 1.

«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у одного человека — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за весь период пандемии в Югре, таким образом достигло показателя 47 656 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:01, просмотров: 95, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 4144
  2. ​За один день в ХМАО от огня пострадало сразу шесть автомобилей 1189
  3. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 1142
  4. ​Аркадий Гершман: «Скучный город можно превратить в интересный всего за полгода, причем с минимальными затратами» 899
  5. ​Всероссийскую перепись населения в Югре проведут за счет федеральных и окружных средств 891
  6. ​В России размер некоторых социальных пособий вырастет почти на 5% 843
  7. ​Замерзающие несовершеннолетние на публичных акциях 715
  8. ​Роскомнадзор оштрафует соцсети из-за агитацию к участию в митингах 680
  9. ​Холода отступили: февраль в Сургуте будет теплым 590
  10. ​Как меня «профилактировали» сотрудники уголовного розыска 407
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 11048
  2. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4862
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 4308
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 4144
  5. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3970
  6. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3910
  7. ​30 человек? Это много 3584
  8. В девяти школах Нижневартовска дети будут учиться в смешанном формате 3492
  9. ​Новое уродство Сургута происходит на наших с вами глазах. Потому что главного архитектора города даже по образованию нет 3075
  10. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 3013
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21072
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17820
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15248
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14852
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12800
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11334
  7. В Сургуте появится второй мост через Обь 11048
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10807
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 10178
  10. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9996

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика