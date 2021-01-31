За субботу в ХМАО выявили 182 новых случая заболевания ковидом

Прирост новых коронавирусных больных в Югре продолжается: за субботу выявлено 182 новых случая заболевания в 20 муниципалитетах. В тройке лидеров — Сургут, Советский район и Нижневартовск, а в целом «антирейтинг» выглядит так:
- Сургут – 29;
- Советский район – 21;
- Нижневартовск – 17;
- Югорск – 16;
- Нягань – 15;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Когалым – 8;
- Нефтеюганский район – 8;
- Мегион – 8;
- Покачи – 8;
- Сургутский район – 7;
- Нефтеюганск – 7;
- Урай – 6;
- Кондинский район – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Радужный – 2;
- Лангепас – 2;
- Белоярский район – 2;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у одного человека — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших за весь период пандемии в Югре, таким образом достигло показателя 47 656 человек.