За субботу в ХМАО выявили 182 новых случая заболевания ковидом

Прирост новых коронавирусных больных в Югре продолжается: за субботу выявлено 182 новых случая заболевания в 20 муниципалитетах. В тройке лидеров — Сургут, Советский район и Нижневартовск, а в целом «антирейтинг» выглядит так:

Сургут – 29; Советский район – 21; Нижневартовск – 17; Югорск – 16; Нягань – 15; Ханты-Мансийск – 13; Когалым – 8; Нефтеюганский район – 8; Мегион – 8; Покачи – 8; Сургутский район – 7; Нефтеюганск – 7; Урай – 6; Кондинский район – 5; Октябрьский район – 4; Ханты-Мансийский район – 3; Радужный – 2; Лангепас – 2; Белоярский район – 2; Березовский район – 1.

«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у одного человека — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за весь период пандемии в Югре, таким образом достигло показателя 47 656 человек.