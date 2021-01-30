Муниципалитеты Югры получат субвенцию на проведение всероссийской переписи населения

Муниципальные образования Югры получат финансирование на проведение всероссийской переписи. Эти средства можно использовать на оборудование помещений для участников переписи, затраты на транспорт, средства связи и охрану переписанных данных.

Выделение субвенций из федерального и окружного бюджетов стало возможным после внесения изменений правительством Югры в государственную программу «Развитие экономического потенциала». Заседание состоялось под председательством главы региона Натальи Комаровой: «В соответствии с решением программа дополнена порядком, регулирующим вопросы финансирования из федерального и регионального бюджетов осуществления полномочий по подготовке и проведению всероссийской переписи населения. Программой в свою очередь предусмотрено предоставление субвенций муниципалитетам на эти цели».

Напомним, всероссийская перепись населения начнется 1 апреля 2021 года.