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​Всероссийскую перепись населения в Югре проведут за счет федеральных и окружных средств

Муниципалитеты Югры получат субвенцию на проведение всероссийской переписи населения

​Всероссийскую перепись населения в Югре проведут за счет федеральных и окружных средств
Фото: ptoday.ru

Муниципальные образования Югры получат финансирование на проведение всероссийской переписи. Эти средства можно использовать на оборудование помещений для участников переписи, затраты на транспорт, средства связи и охрану переписанных данных.

Выделение субвенций из федерального и окружного бюджетов стало возможным после внесения изменений правительством Югры в государственную программу «Развитие экономического потенциала». Заседание состоялось под председательством главы региона Натальи Комаровой: «В соответствии с решением программа дополнена порядком, регулирующим вопросы финансирования из федерального и регионального бюджетов осуществления полномочий по подготовке и проведению всероссийской переписи населения. Программой в свою очередь предусмотрено предоставление субвенций муниципалитетам на эти цели».

Напомним, всероссийская перепись населения начнется 1 апреля 2021 года.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 179, комментариев: 0
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