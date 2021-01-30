В Югре за сутки огонь повредил шесть автомобилей

Возгорание автомобиля на улице Рябиновой в Ханты-Мансийске произошло сегодня в 7:57. В дежурную пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании сразу пяти машин. Огнеборцы быстро прибыли на место. Открытое горение было ликвидировано уже в 8:04, сообщает пресс-служба МЧС Югры. Степень повреждения у всех машин разная. По всей видимости, огонь с одного транспорта перекинулся на рядом стоящие автомобили. Об этом происшествии в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск» во ВКонтакте очевидцы пишут, что загоревшийся автомобиль всю ночь стоял на автозапуске. Там же опубликовано видео пожара.

Видео: А. Самойленко

Тем же утром в поселке Солнечный в Сургутском районе тоже загорелась машина. По информации окружного МЧС, «возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России привлекались 4 человека и одна единица техники».



В обоих случая проводится проверка дознавателями, выясняется причина произошедшего.