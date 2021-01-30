16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО зафиксировали новые летальные исходы от COVID-19

Четыре пациента скончалось от коронавируса в Югре

В ХМАО зафиксировали новые летальные исходы от COVID-19
Фото: siapress.ru

В Югре за минувший день от коронавируса скончалось четыре человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 664 пациента. Информацию об этом предоставил региональный оперштаб.

Напомним, что накануне выявили 178 новых случаев коронавируса. Состояние 85 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 244 человека, за весь период пандемии – 44 205 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Сургуте, Нефтеюганске и Нягани. Меньше всего – в Лангепасе и Березовском районе.

Между тем, количество тяжелых пациентов в округе снижается. В связи с этим в сургутской ОКБ расформировывают девятиэтажный ковидный госпиталь.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:30, просмотров: 219, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Стримы сегодня. Руслан Запруднов // ONLINE 1730
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 1710
  3. ​Привыкайте к пробкам: ситуация на Грибоедовской развязке будет только ухудшаться 1652
  4. ​Сургут снова ищет мэра 1375
  5. ​Проблемы с отоплением в Белом Яре взяла на контроль губернатор Югры 1003
  6. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 995
  7. ​Феникс поневоле: югорчанин поджег свою супругу из-за ревности 994
  8. ​От жителей Сургутского района ждут идей развития Русскинской 929
  9. ​Вторую жизнь получили новогодние елки в Югре 884
  10. ​МегаФон и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 818
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8526
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7987
  3. Не отморозились 6559
  4. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4743
  5. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 4019
  6. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3891
  7. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3840
  8. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3764
  9. «Несовершеннолетних нет!»​ 3533
  10. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 3450
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21043
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17681
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15109
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14673
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12677
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11195
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10652
  8. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9869
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9851
  10. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 9337

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика