Четыре пациента скончалось от коронавируса в Югре

В Югре за минувший день от коронавируса скончалось четыре человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 664 пациента. Информацию об этом предоставил региональный оперштаб.

Напомним, что накануне выявили 178 новых случаев коронавируса. Состояние 85 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 244 человека, за весь период пандемии – 44 205 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Сургуте, Нефтеюганске и Нягани. Меньше всего – в Лангепасе и Березовском районе.

Между тем, количество тяжелых пациентов в округе снижается. В связи с этим в сургутской ОКБ расформировывают девятиэтажный ковидный госпиталь.