в Югре за последние сутки заразились ковидом 178 человек

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 178 человек. За весь период пандемии лабораторно диагноз подтвердился у 47 474 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 32;

Нефтеюганск – 16;

Нягань – 16;

Югорск – 15;

Советский район – 14;

Ханты-Мансийск – 10;

Когалым – 9;

Мегион – 9;

Урай – 9;

Нижневартовск – 7;

Ханты-Мансийский район – 7;

Нефтеюганский район – 6;

Радужный – 5;

Белоярский район – 4;

Кондинский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Сургутский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Покачи – 2;

Лангепас – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 7 контакты уточняются. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 9 870 человек, сняты с наблюдения – 175 699. Состояние 86 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает региональный оперативный штаб.