в Югре за последние сутки заразились ковидом 178 человек

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 178 человек. За весь период пандемии лабораторно диагноз подтвердился у 47 474 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:
Сургут – 32;
Нефтеюганск – 16;
Нягань – 16;
Югорск – 15;
Советский район – 14;
Ханты-Мансийск – 10;
Когалым – 9;
Мегион – 9;
Урай – 9;
Нижневартовск – 7;
Ханты-Мансийский район – 7;
Нефтеюганский район – 6;
Радужный – 5;
Белоярский район – 4;
Кондинский район – 4;
Октябрьский район – 4;
Сургутский район – 4;
Пыть-Ях – 3;
Покачи – 2;
Лангепас – 1;
Березовский район – 1.
«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 7 контакты уточняются. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 9 870 человек, сняты с наблюдения – 175 699. Состояние 86 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает региональный оперативный штаб.