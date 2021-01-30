Югорчанка обвиняется в мошенничестве в сфере ритуальных услуг

Жительницу Урая уличили в мошенничестве с похоронами. Местная прокуратура уже завела уголовное дело в отношении преступницы. В ходе расследования выяснилось, что женщина под видом индивидуального предпринимателя несколько лет обманывала своих клиентов. Она якобы оказывала ритуальные услуги. Даже заключала с людьми договоры о предоставлении этих услуг, однако они оказались фиктивными. Получив деньги, мошенница обычно исчезала из виду. Так обвиняемая причинила материальный вред 18 жителям Урая, который оценивается в 1,8 миллиона рублей.

«Уголовное дело в направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба. Санкция ч.3 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальный размер наказания за совершение данного преступления в виде лишения свободы сроком до 6 лет», – информирует прокуратура Югры.