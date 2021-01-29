В Югре реализуется программа по утилизации деревьев после праздников

Каждый из городов ХМАО по-своему провел утилизацию елок после праздников. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Югра-Экология» совместно с АО «ЮТЭК-РС» в конце января переработали в щепу деревья, собранные на контейнерных площадках городов Югры. В акции «Елочный сбор» приняли участие многие общественные организации и предприятия.

Так, в Мегионе приют для животных «Раненное сердце» собирает опилки, чтобы сделать подложку в будках для собак. Ханты-Мансийск природный парк «Самаровский Чугас». измельчает для лесных жителей. Сургут тоже не стал исключением и совместно с экологическим движением «РазДельный сбор — Сургут» было организовано две точки сбора, куда можно сдать деревья. В Урае все хвойные из контейнеров города переработало АО «ЮТЭК-Энергия» для отсыпки линий электропередач. В Радужном ежегодно елками украшают городские ландшафты.

По итогу мероприятия было подмечено снижение количества живых деревьев на мусорках. А это значит, что внимание людей приобщается к экологическому вопросу об использовании вторичных ресурсов и переработки.