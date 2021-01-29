Глава Сургутского района рассказал, какой станет деревня Русскинская через пять лет

Торговая площадь с павильонами, гостиничный комплекс с отдельными панорамными номерами, большая сцена и смотровая площадка вдоль берега. Какой станет деревня Русскинская через 5 лет, рассказал в своем аккаунте в Инстаграме глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В этом году будут сделаны первые шаги к грандиозным изменениям – запланирована разработка проекта. А уже в 2022-2025 году все задуманное воплотят в реальность.

В 2020 году деревня тоже не осталась без внимания: по инициативе и при участии детей был создан уникальный арт-парк, реализовано пространство под названием «Йонтэх» (в пер. с хантыйского «Ирга»). Дальше жителей и гостей Русскинской ждут более масштабные перемены: «Помимо Этнограда и Йонтеха хотим сделать зону торговли с павильонами, площадь со сценой, зону отдыха, смотровую площадку вдоль берега, паркинг, гостиничный комплекс с отдельными номерами панорамного вида, пешеходные связи. Стоимость будущих вложений составит свыше 34 миллиона рублей», – поделился Андрей Трубецкой.

Уникальная общественная территория будет развиваться за счет региональной программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Учитывая, что проект сейчас находится в разработке, жителям деревни и всего района предлагают поучаствовать в создании концепции развития Русскинской. Свои идеи можно присылать на электронный адрес.

Деревня Русскинская уже сегодня является визитной карточкой Сургутского района и объектом развития этнотуризма. Она расположена в 130 километрах от Сургута на берегу реки Тром-Аган. Большая часть населения – представители коренных малочисленных народов ханты и манси. Всего здесь проживает 1,8 тысяч человек. При этом в деревне располагаются сразу несколько уникальных культурных центров.