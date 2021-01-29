В Югре возбуждено уголовное дело по факту поджога человека

Житель поселка Салым Нефтеюганского района обвиняется в поджоге супруги. Уголовное дело на 32-летнего мужчину заведено Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Югре. Обстоятельства произошедшего в ночь с 23 на 24 января выяснили следователи: горе-муж находясь в нетрезвом состоянии облил свою жену бензином и поджег ее. После того, как одежда на женщине сгорела, а огонь полностью потух, преступник вызвал скорую помощь. Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в медучреждение – пламя поразило 65% тела.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п.«д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщают следователи.