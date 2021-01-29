16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2527   EUR  92,2963  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Проблемы с отоплением в Белом Яре взяла на контроль губернатор Югры

В Сургутском районе решают проблему с подачей тепла в нескольких домах

​Проблемы с отоплением в Белом Яре взяла на контроль губернатор Югры
Фото: pixabay.com

Жители Белого Яра обратились к губернатору Югры Наталье Комаровой во время прямого эфира с просьбой помочь им в решении проблемы. Вот уже несколько месяцев они безрезультатно пытаются выяснить, почему батареи в их квартирах еле теплые несмотря на морозы. «Первый микрорайон, дома №4 и №5. Батареи в морозы еле теплые. На протяжении двух месяцев постоянно жалуемся в УТВиВ. Связываем проблему с вводом в эксплуатацию жилого комплекса «Сайма-1». Управляющая компания не раз писала письма в УТВиВ, нам отвечают, что проблема в отсутствии перепада давления. В морозы температура отопительных приборов в квартирах 55-60 градусов. По нормам, такая температура должна быть при -5 на улице, но никак не при -44 с ветром. Заявки оставляем в УК, УТВиВ, администрацию поселка, но, к сожалению, результата нет», – пишет жительница Белого Яра Анна Васильева.

По этому обращению в администрации Сургутского района уже провели обследование сетей. Два дома, о которых идет речь, обслуживают две разные управляющие компании: «Сибжилсервис», и «Градсервис». «Вместе с УТВиВ и УК проверили температуру теплоносителя. В доме №4 при требуемых показателях в 84 градуса УТВиВ подает 85. В доме №5 – 88 градусов вместо требуемых 84. Проверили перепад давления: по внутриквартальным сетям перепад в 1,5 раза выше нормы. А на внутридомовых – в два раза ниже, нет циркуляции», – отчитался глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Недочетов работы ресурсоснабжающей организации в ходе проверки не выявлено. Тепло теряется в сетях коммунальщиков.

В управляющие компании, обслуживающие эти дома, направлены предписания с требованием до 3 февраля устранить проблему, отрегулировав запорную арматуру. Проконтролировать решение вопроса жителей Белого Яра обещала и глава региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:47, просмотров: 244, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 1538
  2. Суд по жалобе Барсова на выборы главы внезапно перенесли на 29 января. Под это подстроили заседание думы 1440
  3. ​Администрация Сургута убережет детей от митингов 1360
  4. ​Конкурс на нового главу не отменить. Суд отказывает Евгению Барсову по всем ходатайствам 1260
  5. ​Не ждали 1130
  6. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 1128
  7. ​Стримы сегодня. Руслан Запруднов // ONLINE 29 января в 16:00 1121
  8. Ученики одной из сургутских школ создают информационную стену, помогающую больше узнать о родном городе 1115
  9. ​Магазины на сургутских остановках будут выселять за неработающие табло с автобусами 936
  10. ​Выпускники не смогут сдать ЕГЭ досрочно в 2021 году 818
  1. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 8283
  2. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7795
  3. Не отморозились 6369
  4. ​Призрак Навального 4942
  5. ​Замороженный протест 4735
  6. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4559
  7. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3882
  8. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3723
  9. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3719
  10. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 3596
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21030
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17546
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14961
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14495
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12548
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11018
  7. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10498
  8. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9752
  9. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 9482
  10. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9143

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика