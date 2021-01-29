В Сургутском районе решают проблему с подачей тепла в нескольких домах

Жители Белого Яра обратились к губернатору Югры Наталье Комаровой во время прямого эфира с просьбой помочь им в решении проблемы. Вот уже несколько месяцев они безрезультатно пытаются выяснить, почему батареи в их квартирах еле теплые несмотря на морозы. «Первый микрорайон, дома №4 и №5. Батареи в морозы еле теплые. На протяжении двух месяцев постоянно жалуемся в УТВиВ. Связываем проблему с вводом в эксплуатацию жилого комплекса «Сайма-1». Управляющая компания не раз писала письма в УТВиВ, нам отвечают, что проблема в отсутствии перепада давления. В морозы температура отопительных приборов в квартирах 55-60 градусов. По нормам, такая температура должна быть при -5 на улице, но никак не при -44 с ветром. Заявки оставляем в УК, УТВиВ, администрацию поселка, но, к сожалению, результата нет», – пишет жительница Белого Яра Анна Васильева.

По этому обращению в администрации Сургутского района уже провели обследование сетей. Два дома, о которых идет речь, обслуживают две разные управляющие компании: «Сибжилсервис», и «Градсервис». «Вместе с УТВиВ и УК проверили температуру теплоносителя. В доме №4 при требуемых показателях в 84 градуса УТВиВ подает 85. В доме №5 – 88 градусов вместо требуемых 84. Проверили перепад давления: по внутриквартальным сетям перепад в 1,5 раза выше нормы. А на внутридомовых – в два раза ниже, нет циркуляции», – отчитался глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Недочетов работы ресурсоснабжающей организации в ходе проверки не выявлено. Тепло теряется в сетях коммунальщиков.

В управляющие компании, обслуживающие эти дома, направлены предписания с требованием до 3 февраля устранить проблему, отрегулировав запорную арматуру. Проконтролировать решение вопроса жителей Белого Яра обещала и глава региона.