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Число умерших от коронавируса за всю пандемию югорчан достигло 660

За сутки в ХМАО умерло пять человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом

Число умерших от коронавируса за всю пандемию югорчан достигло 660
фото: siapress.ru

Пять югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом не смогли пережить пандемию. Таким образом, за весь период от COVID-19 умерли 660 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне выявили 189 новых случаев заболевания. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 209 человек, за весь период пандемии – 43 961 югорчанин.

Больше всего зараженных обнаружено в Сургуте, Нягани и Нижневартовске. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Покачах.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 201, комментариев: 0
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