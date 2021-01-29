За сутки в ХМАО умерло пять человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом

Пять югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом не смогли пережить пандемию. Таким образом, за весь период от COVID-19 умерли 660 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне выявили 189 новых случаев заболевания. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 209 человек, за весь период пандемии – 43 961 югорчанин.

Больше всего зараженных обнаружено в Сургуте, Нягани и Нижневартовске. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Покачах.