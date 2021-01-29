Сотрудник ООО «Эстет» в Когалыме предложил полицейским взятку в виде алкоголя

Бутылку горячительного — за закрытые глаза: сотрудник ООО «Эстет» в Когалыме предложил полицейским необычную взятку взамен на то, что те «не увидят» нарушения при реализации алкоголя. Стражам правопорядка такое предложение не понравилось, и теперь против компании возбудили административное производство по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Прокуратура, в свою очередь, наложила арест на средства юрлица в банке. Компания обязана выплатить штраф в виде одного миллиона рублей.