Еще 189 жителей ХМАО оказались заражены коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразились 189 местных жителей. За всю пандемию в округе у 47 296 человек подтвердился диагноз на COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:
- Сургут – 35;
- Нягань – 20;
- Нижневартовск – 17;
- Советский район – 15;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нефтеюганский район – 14;
- Югорск – 13;
- Нефтеюганск – 12;
- Когалым – 11;
- Мегион – 8;
- Урай – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Радужный – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Березовский район – 4;
- Кондинский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 17 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 177 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.