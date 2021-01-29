Еще 189 жителей ХМАО оказались заражены коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразились 189 местных жителей. За всю пандемию в округе у 47 296 человек подтвердился диагноз на COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 35;

Нягань – 20;

Нижневартовск – 17;

Советский район – 15;

Ханты-Мансийск – 15;

Нефтеюганский район – 14;

Югорск – 13;

Нефтеюганск – 12;

Когалым – 11;

Мегион – 8;

Урай – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Радужный – 5;

Октябрьский район – 4;

Березовский район – 4;

Кондинский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 17 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 177 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.