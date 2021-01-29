Глава ХМАО подписала постановление о начале работы культурных и спортивных организаций

В Югре с начала февраля культурные и спортивные организации возобновят свою работу, однако наполняемость зрительских залов будет не полная. Как сообщает местный оперативный штаб, учреждения культуры могут посетить 50 процентов зрителей от общего числа мест в помещении, а в случае со спортивными мероприятиями – только 25 процентов.

Исключением являются концерты, где гости не смогут соблюдать социальную дистанцию. Постановление об этом накануне подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отметим, что кальянные, детские игровые комнаты и остальные досуговые заведения (за исключением кинотеатров) все еще не могут возобновить работу. Пенсионеры, беременные женщины, а также лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию до 28 февраля, однако они могут очно обращаться за медпомощью.