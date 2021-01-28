В двух районах ХМАО ограничено движение автомобилей из-за погоды

Из-за сильного снегопада в Югре введены ограничения движения транспорта. Сейчас они действуют в Белоярском и Октябрьском районах.

«Водится временное ограничение для движения транспортных средств до наступления благоприятных погодных условий на следующих участках: 28 января 2021 года с 09 часов 20 минут на участке с 0 км по 36 км автодороги «Подъезд к г. Белоярскии» и с 604 км по 652 км автодороги «Югорск-Советскии-Верхнеказымскии» (Белоярский район); 28 января 2021 года с 10 часов 10 минут на участке с 710 км по 753 км автодороги ««Югорск-Советскии-Верхнеказымскии» (Октябрьский район)», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в пятницу, 29 января, сильного снегопада не ожидается. Небольшие осадки пройдут в отдельных районах региона.