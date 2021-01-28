В Югре планируют расселить шесть тысяч человек из плохих домов

В 2021 году в Югре планируют расселить 110 тысяч «квадратов» аварийного жилья. Квартиры должны получить 6 130 человек. Об этом рассказал главный архитектор округа Кирилл Мыскин на совещании, которое губернатор Наталья Комарова провела в Сургуте 27 января.

За год в регионе планируется ввести в эксплуатацию 878 тысяч квадратных метров, из которых около 220 тысяч будут введены за счет индивидуального жилищного строительства. «Для исполнения данных задач в государственной программе «Развитие жилищной сферы» предусмотрено восемь миллиардов рублей. Планы будут реализованы за счет подпрограммы «Комплексное развитие территорий»», - пояснил чиновник.