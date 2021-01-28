Каждый второй автомобиль в Югре покупают в кредит

Объем автомобильного рынка в Югре за 2020 год сократился – жители региона купили меньше новых машин и взяли меньше автомобильных кредитов, следует из информации «Автостата» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в прошлом году югорчане купили 26 783 новых автомобиля, что на восемь процентов меньше, чем в 2019-м, когда было приобретено 29 188 машин из автосалонов. В сфере автокредитования тоже зафиксировано снижение на восемь процентов: в 2020-м банки выдали 14 687 займов против 15 980 в 2019-м.

«В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым. И этого удалось избежать, в первую очередь, благодаря действию госпрограмм льготного кредитования («Первый / Семейный автомобиль»). Поэтому решение об их продлении в 2021 году можно рассматривать только с позитивной точки зрения», – отметил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

В России по итогам 2020 года было выдано 896,4 тысячи автокредитов, что на 5,9 процента меньше по сравнению с предыдущим годом. Объем рынка новых легковых автомобилей в прошлом году снизился на 8,3 процента и составил 1 461,0 тысячи единиц.