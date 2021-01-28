За 2020 год количество хищений с банковских карт возросло почти на 50 процентов

В 2020 году количество хищений с банковских карт в Югре возросло на 48 процентов. К этому выводу пришла прокуратура Югры, исследовав данные о соответствующих преступлениях.

Прокуратура Югры считать, что виной всему плохая информированность населения в области современных технологий. Чаще всего жертвами хищений становятся пенсионеры, люди пожилого возраста. Часто люди, которые общаются с техникой на «вы», становятся обманутыми неоднократно.

Прокуратура объясняет, что избежать обмана легко – достаточно помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают персональные данные клиентов, пароли и коды из смс-сообщений или push-уведомлений, логины, пин-коды и данные банковской карты. Вся необходимая информация у них уже есть, она привязывается к номеру телефона клиента и отображается при звонке.

Тем более «сотрудники банка» не предлагают установить какие-либо приложения на телефон и разрешить им доступ, перейти по ссылке из смс-сообщения или электронного письма, а также перевести денежные средства на «резервный» или «специальный» банковский счет под каким-либо предлогом.