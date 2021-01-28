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Югорчанам рассказали, как отличить настоящего переписчика от афериста

Жители Югры смогут отличить переписчика по особой экипировке и подтверждении

Югорчанам рассказали, как отличить настоящего переписчика от афериста
фото: irk.aif.ru

Настоящего переписчика от мошенника югорчане смогут отличить по особой экипировке и подтверждению, которое будет предоставляться жителям округа вместе с паспортом. Напомним, что первый признак того, что перед вами аферист – «переписчик» требует предоставить паспортные данные, документы на квартиру и так далее.

Отмечается, что при подозрении югорчане могут не пускать переписчика в квартиру и не открывать ему двери.

«К сожалению, и такие моменты бывают. Стоит заострить внимание на том, что у реальных работников есть отличительные знаки – это экипировка в виде жилета, шарфа, а также документ, где прописаны вместе с именем подтверждение, что этот человек является переписчиком. Подтверждение предоставляется с паспортом», – сообщается в открытой информации о переписи населения-2021.

Напомним, что перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля. До 25 числа жители ХМАО смогут рассказать о себе на Госуслугах.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 417, комментариев: 0
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