К 2023 году в ХМАО планируют создать 84 объекта образования, здравоохранения, спорта и культуры

В 2021-2023 годах в Югре планируют создать 84 социальных объекта. На них будет направлено 67,5 миллиарда рублей. Основные вложения пойдут на 28 объектов образования, два – в сфере здравоохранения, два спортивных объекта и один в сфере культуры.

Такую информацию озвучил главный архитектор округа Кирилл Мыскин на совещании, которое губернатор Наталья Комарова провела накануне в Сургуте.

«Среди механизмов реализации создания учреждений - прямые инвестиции, возведение объектов в соответствии с заключенными концессионными соглашениями и приобретение объектов недвижимого имущества», - уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В этом году объем инвестиций на реализацию 71 объекта капитального строительства составляет 18,6 миллиарда рублей.