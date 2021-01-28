Переписчики будут предлагать жителям ХМАО очно рассказать о себе электронно или на бланке

Югорские переписчики будут носить с собой планшеты. Однако не исключено, что для тех, кто привык указывать информацию о себе на листе, предложат традиционный бланк. Об этом сообщили на брифинге для журналистов, посвященном переписи населения.

Напомним, что основной этап пройдет с 1 по 30 апреля. В отдаленных населенных пунктах Югры перепись состоится в иные дни, если проживающие там люди не воспользуются возможностью «переписаться» на Госуслугах. Всего в регионе утвержден 3201 счетный участок, где можно очно рассказать о себе.