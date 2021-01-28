За всю пандемию в Югре от коронавируса умерло 655 пациентов

Накануне от коронавируса скончалось три пациента из Югры. Таким образом, за всю пандемию от COVID-19 умерли 655 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 188 новых случаев. Состояние 84 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии – 43 752 югорчанина.

Больше всего заболевших обнаружили в Советском районе, Нефтеюганске и Сургуте. Меньше всего – в Белоярском районе.