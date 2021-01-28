За сутки в ХМАО выявили 188 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 188 человек. За всю пандемию было заражено 47 107 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
- Сургут – 36;
- Советский район – 16;
- Нефтеюганск – 14;
- Мегион – 14;
- Нягань – 13;
- Ханты-Мансийск – 12;
- Когалым – 12;
- Нижневартовск – 11;
- Сургутский район – 10;
- Югорск – 10;
- Березовский район – 10;
- Пыть-Ях – 9;
- Урай – 8;
- Кондинский район – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Октябрьский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Покачи – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 179 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 84 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.