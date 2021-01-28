За сутки в ХМАО выявили 188 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 188 человек. За всю пандемию было заражено 47 107 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Сургут – 36;

Советский район – 16;

Нефтеюганск – 14;

Мегион – 14;

Нягань – 13;

Ханты-Мансийск – 12;

Когалым – 12;

Нижневартовск – 11;

Сургутский район – 10;

Югорск – 10;

Березовский район – 10;

Пыть-Ях – 9;

Урай – 8;

Кондинский район – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Октябрьский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Покачи – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 179 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 84 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.