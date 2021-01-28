Перепись населения расскажет, как чаще всего зарабатывают югорчане

На переписи населения югорчане должны будут ответить на 33 вопроса – об этом накануне заявили на брифинге, посвященном этому событию.

Отмечается, что жители округа сначала укажут свой пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, образование, число детей и какими языками владеют. Позже их попросят назвать тип жилья, источник дохода.

«Временно проживающие в России иностранцы ответят всего на семь вопросов. Это пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность проживания здесь, страна рождения и гражданство», – следует из опубликованной информации на сайте городских мэрий.

Напомним, что ранее Росстат разрешил россиянам называться эльфами и гоблинами во время переписи населения – таких шутников, по сравнению с общей численностью населения в стране, не много.