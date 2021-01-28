Столица Югры примет Чемпионат России по водному поло

29 января в Ханты-Мансийске стартует 4 тур Чемпионата России по водному поло. Турнир пройдет среди женских команд. Среди участниц, помимо югорчанок – команды из Волгограда и Златоуста.

Команды сыграют по круговой системе – каждый с каждым. О подготовке к соревнованию рассказал главный тренер ВК «Югра» Сергей Маркоч: «С понедельника у команды уже двухразовые тренировки. В Златоусте мы смотрели, как играл Волгоград, сейчас разбираем эту игру и готовимся к сильным сторонам соперниц. Мы поддерживаем физику, работаем над тактикой, разрабатываем домашние заготовки перед игрой с Волгоградом. Не списываем со счетов и «Уралочку». Это очень сильная команда. Они проводят много спаррингов, хорошо знают друг друга. Чтобы обыграть такую команду, надо подобрать к ним ключи, чем мы и занимаемся».

Игры с ватерпольным клубом «Югра» состоятся 29 и 31 января. Увы, игры пройдут без «живых» зрителей, а увидеть зрелищную водную баталию можно будет только через интернет-трансляцию - она будет проходить на Youtube-канале ВК «Югра».