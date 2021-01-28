В Октябрьском районе Югры в массовом ДТП пострадали три человека

В среду, 27 января, в 14.40 на автодороге «Нягань – Уньюган» в Октябрьском районе столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из автомобилистов выехал на встречную полосу.

«33-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, по предварительной информации, совершая маневр «обгон», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 24-летнего водителя, который в свою очередь, от удара отбросило на автомобиль Volkswagen Crafter, движущийся в попутном направлении. В результате ДТП травмы получили водители Chevrolet и Lada, а также 25-летняя пассажирка Volkswagen», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.