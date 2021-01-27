В декабре инфляция в ХМАО достигла 3,9 процента

В декабре 2020 года годовая инфляция в Югре немного ускорилась и достигла 3,9 процента. Сильнее всего, традиционно, подорожало продовольствие – на 5,7 процента. Данные Банка России опубликованы 27 января.

При этом эксперты ЦБ отмечают, что рост цен на продукты в регионе немного замедлился: «Темпы прироста цен на свеклу, огурцы, помидоры, капусту снизились из-за увеличения предложения в связи с выходом на рынок продовольствия новых поставщиков. Запуск новых линий на мясокомбинатах и птицефабриках способствовал увеличению предложения мясной продукции, что, в свою очередь, позволило в декабре сохранить цены на мясной фарш, мясо индейки и кур ниже уровня цен прошлого года. Месячный прирост в декабре цен на сахар и подсолнечное масло замедлился, чему способствовали достаточные объемы внутреннего предложения и меры Правительства России по обеспечению баланса внутреннего рынка».

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в декабре выросла по сравнению с ноябрем до 3,2 процента. «Корректировка цен на непродовольственные товары в округе происходит обычно с некоторым запозданием по сравнению с остальными регионами, однако ослабление рубля повлияло на увеличение годовых темпов удорожания новых легковых автомобилей, мебели, электротоваров и бытовой техники, а осложнение эпидемической обстановки способствовало ускорению роста цен на ряд медицинских товаров», - отмечается в сообщении.

Услуги тоже стали дорожать быстрее, инфляция здесь составила 2,8 процента. «Повышенный спрос населения на перемещения во время новогодних каникул привел к увеличению темпов прироста цен на авиаперелеты в салоне экономического класса и железнодорожные билеты. Ослабление рубля повлияло на увеличение годовых темпов прироста цен на услуги химчисток, использующих химикаты с высокой долей импорта. Режим удаленной работы и обучения населения способствует росту объема потребления абонентами интернет-трафика. Это требует от операторов наращивания емкости сетей и вынуждает их увеличивать размер абонентской платы за стандартный пакет услуг сотовой связи для покрытия издержек», - объяснили специалисты.

В целом, на цены в округе влияли ухудшение эпидемической ситуации и ослабление рубля. При этом уровень инфляции в регионе ниже, чем в УрФО (4,2%) и России (4,9%).