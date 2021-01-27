16+
Логотип Сиапресс
USD  75,0400   EUR  91,2186  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Эксперты рассказали, что и почему подорожало в Югре

В декабре инфляция в ХМАО достигла 3,9 процента

​Эксперты рассказали, что и почему подорожало в Югре
Фото: pixabay.com

В декабре 2020 года годовая инфляция в Югре немного ускорилась и достигла 3,9 процента. Сильнее всего, традиционно, подорожало продовольствие – на 5,7 процента. Данные Банка России опубликованы 27 января.

При этом эксперты ЦБ отмечают, что рост цен на продукты в регионе немного замедлился: «Темпы прироста цен на свеклу, огурцы, помидоры, капусту снизились из-за увеличения предложения в связи с выходом на рынок продовольствия новых поставщиков. Запуск новых линий на мясокомбинатах и птицефабриках способствовал увеличению предложения мясной продукции, что, в свою очередь, позволило в декабре сохранить цены на мясной фарш, мясо индейки и кур ниже уровня цен прошлого года. Месячный прирост в декабре цен на сахар и подсолнечное масло замедлился, чему способствовали достаточные объемы внутреннего предложения и меры Правительства России по обеспечению баланса внутреннего рынка».

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в декабре выросла по сравнению с ноябрем до 3,2 процента. «Корректировка цен на непродовольственные товары в округе происходит обычно с некоторым запозданием по сравнению с остальными регионами, однако ослабление рубля повлияло на увеличение годовых темпов удорожания новых легковых автомобилей, мебели, электротоваров и бытовой техники, а осложнение эпидемической обстановки способствовало ускорению роста цен на ряд медицинских товаров», - отмечается в сообщении.

Услуги тоже стали дорожать быстрее, инфляция здесь составила 2,8 процента. «Повышенный спрос населения на перемещения во время новогодних каникул привел к увеличению темпов прироста цен на авиаперелеты в салоне экономического класса и железнодорожные билеты. Ослабление рубля повлияло на увеличение годовых темпов прироста цен на услуги химчисток, использующих химикаты с высокой долей импорта. Режим удаленной работы и обучения населения способствует росту объема потребления абонентами интернет-трафика. Это требует от операторов наращивания емкости сетей и вынуждает их увеличивать размер абонентской платы за стандартный пакет услуг сотовой связи для покрытия издержек», - объяснили специалисты.

В целом, на цены в округе влияли ухудшение эпидемической ситуации и ослабление рубля. При этом уровень инфляции в регионе ниже, чем в УрФО (4,2%) и России (4,9%).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:14, просмотров: 301, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 20:02
Судя по ценникам ... подорожало больше...
Наверное в разные магазины хожу с экспертами..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Нам удалось воспитать в студентах понимание того, что никто лучше них не расскажет о том, что происходит в вузе» 1503
  2. ​Главному архитектору Сургута Сергею Солоду прочат скорую отставку 874
  3. ​В Сургуте и Сургутском районе назначен новый начальник Роспотребнадзора 801
  4. Второй круг: в Сургуте заново пройдет предвыборная гонка кандидатов в мэры 714
  5. ​На 11-летнюю вартовчанку напал уголовник-рецидивист 713
  6. Замглавы Сургута ищут по объявлению 660
  7. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 604
  8. ​Посильнее «Вертера» Гёте 591
  9. ​В трех березах заблудились 590
  10. ​Директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков в Нефтеюганске, накажут 575
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9008
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7792
  3. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 7434
  4. Не отморозились 6006
  5. ​Призрак Навального 4795
  6. ​Замороженный протест 4519
  7. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 4360
  8. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3618
  9. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 3595
  10. ​Пугачева следит за Навальным в соцсети 3527
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20951
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17421
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14599
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 14230
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12320
  6. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10695
  7. ​Жительница Нефтеюганска пошла на кражу ради праздничного настроения супруга 10343
  8. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 10202
  9. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 9657
  10. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись две фуры, пострадал человек 9326

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика