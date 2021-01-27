В чемпионате Югры по кикбоксингу примут участие больше 200 спортсменов

Чемпионат Югры по кикбоксингу пройдет на сургутской площадке. Соревноваться спортсмены будут в разделе фул-контакт. К участию принимаются все возрастные категории. Сам чемпионат состоится в СОК «Энергетик» с 5 по 8 февраля. Информация об этом появилась в группе федерации кикбоксинга Сургута в социальной сети. «Ожидается, что за звание чемпионов поборются больше 200 спортсменов из Сургутского района, Нижневартовска, Лангепаса, Лянтора и Сургута. Для самих ребят это хорошая возможность проверить свои силы и пройти отбор на чемпионат УрФО», – рассказал президент сургутской федерации кикбоксинга Евгений Карлов.