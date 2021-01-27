Ханты-Мансийский театр кукол приглашает семьи с детьми на фестиваль кукольных спектаклей «Варежка»

Югорские семьи приглашают поучаствовать в Фестивале кукольных спектаклей «Варежка». Семьям с детьми предстоит сделать анимационные спектакли, которые будут представлены на финальном показе 27 марта, в Международный день театра. Участников научат театральной анимации, режиссуре, художественному оформлению, работе с видео— для этого будут организованы специальные мастер-классы. Не обойдется и без призов и подарков от партнёров фестиваля.

Цель фестиваля — сплотить детей и родителей в едином творческом процессе с помощью театрального искусства. Прием заявок уже открыт, заявки принимаются до 5 февраля 2021 года.

Ссылку на форму заявки можно найти на странице фестиваля «Варежка» (vk.com/vareshkahm) и в группе Ханты-Мансийского театра кукол (vk.com/hmteatrkukol) «ВКонтакте» или отправить заявку по электронной почте vareshka@hmtk.ru

Вопросы можно задать в социальных сетях ХМТК или по телефону 8 (3467) 32-03-16.