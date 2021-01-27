28 января Югру накроет сильным снегопадом

В четверг, 28 января, в северо-западных районах ожидается сильный снег. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

При этом в регионе значительно потеплеет. Дневные температуры составят в южных районах -1,-6 °С, в северных и восточных районах -17,-23 °С, местами -24,-29 °С.

29 января снегопад продолжится. Температура ночью по юго-западу -5,-10 °С, в северных и восточных районах -24,-29 °С, при прояснениях -30,-35 °С, днем по юго-западу -4,-9 °С, в северных и восточных районах -24,-29 °С, местами -30,-35 °С.

30 января осадков не ожидается. Но и температура воздуха снова опуститься ночью в северных и восточных районах до -36,-41 °С, днем по юго-западу -14,-19 °С, в северных и восточных районах -30,-35 °С.