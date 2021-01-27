Житель Пыть-Яха надеялся получить страховые выплаты за подстроенное ДТП

Автолюбителя из Пыть-Яха накажут за попытку инсценировать аварию, чтобы получить страховку.

Смышленый югорчанин договорился на пару с другим водителем инсценировать ДТП, чтобы починить свою разбитую машину за счет страховки. Постановка вышла нехитрая — оба водителя выехали на заранее обговоренное место аварии и сымитировали ДТП, после чего вызвали сотрудников ГИБДД для фиксации повреждений. После оформления всех документов довольный мужчина обратился в свою страховую компанию и подал заявление о получении страховой выплаты на сумму 166 тысяч рублей. Увы, страховой агент махинацию распознал — отказал в выплате возмещения и обратился в полицию.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.