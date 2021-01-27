Осужденные в Югре за год увеличили темп производства в полтора раза

В Югре осужденные произвели товаров на 23,7 млн рублей — объемы производства по сравнению с 2019 годом выросли в полтора раза. В основном заключенные занимаются обработкой металла (37 процентов от общего числа продукции). За ней идет швейное производство (20 процентов), обработка дерева (15 процентов). Чуть меньше заключенные работают в качестве рабочей силы, в том числе в сельском хозяйстве (7 процентов). Также за прошлый год заключенные чаще начали оказывать услуги при сургутских предприятиях.

Зарплата за минувший год увеличилась на 12,7 процента. Платят по закону — не ниже МРОТ (12 130 рублей) Эти деньги осужденные тратят на оплату по искам потерпевших, товары и продукты питания — последние можно купить в магазинах при исправительных учреждениях.

Всего осужденные за прошедший год для муниципальных нужд произвели изделий на 10,8 млн. рублей, что почти в три раза больше, чем в 2019 году.