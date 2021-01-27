15 муниципалитетов Югры подключатся к ​«Лыжне России»

«Лыжня России» в Югре пройдет, но в ограниченном формате – в этом году из-за коронавируса жители округа останутся без традиционных массовых гуляний, часть мероприятий также будет перенесена на онлайн.

«Массовый забег среди любителей будет проведен онлайн. Это значит, что любой зарегистрировавшийся участник может преодолеть дистанцию гонки на ближайшей к нему лыжной трассе в удобное время в период с 6 по 12 февраля 2021 года. Зарегистрироваться можно онлайн», – сообщают представители «ЮграМегаСпорт».

Отмечается, что мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском и Сургутском районах.