В январе 20 тысяч жителей Югры начали искать работу с большой зарплатой

За первые три недели 2021 года жители Югры разметили на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников hh.ru 20 468 резюме. Средняя заработная плата, на которую рассчитывают соискатели, составляет 89 тысяч рублей.

«Чаще всего в начале года работу искали жители ХМАО из профессиональных сфер «Начало карьеры, студенты» (12% резюме, открытых или обновленных за первые три недели января, принадлежат именно этим специалистам), «Добыча сырья» (11%), «Продажи» (11%), «Бухгалтерия» (8%) и «Административный персонал» (7%)», - рассказали в пресс-службе компании.

Что касается зарплатных ожиданий, то средний уровень в 90 тысяч рублей характерен только для января. «Если же посмотреть на наиболее распространенные ожидания соискателей, то в Ханты-Мансийском автономном округе это 50 тысяч рублей», - пояснила руководитель hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Ранее 55 процентов жителей, опрошенных экспертами, позитивно оценили свои шансы найти работу в начале 2021 года. Серьезно сомневаются в успехе только 12 процентов.