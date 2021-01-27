За сутки четыре жителя Югры не смогли победить COVID-19

Четыре югорских пациента не справились с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 652 человека. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Напомним, что накануне выявили 185 новых случаев заболевания. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 250 человек, за весь период пандемии – 43 548 югорчан.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. Меньше всего – в Нефтеюганском районе и Пыть-Яхе.