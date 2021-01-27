Почти 47 тысяч югорчан были заражены коронавирусом за всю пандемию

В Югре за сутки выявлено 185 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 46 919 оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 37;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Урай – 14;
- Мегион – 12;
- Покачи – 12;
- Нижневартовск – 11;
- Сургутский район – 10;
- Нефтеюганск – 10;
- Когалым – 9;
- Советский район – 8;
- Ханты-Мансийский район – 7;
- Югорск – 6;
- Березовский район – 6;
- Нягань – 5;
- Кондинский район – 5;
- Белоярский район – 5;
- Октябрьский район – 3;
- Радужный – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Нефтеюганский район – 1;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.