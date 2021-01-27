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Накануне 185 жителей Югры заразились COVID-19

Почти 47 тысяч югорчан были заражены коронавирусом за всю пандемию

Накануне 185 жителей Югры заразились COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявлено 185 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 46 919 оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

  • Сургут – 37;
  • Ханты-Мансийск – 19;
  • Урай – 14;
  • Мегион – 12;
  • Покачи – 12;
  • Нижневартовск – 11;
  • Сургутский район – 10;
  • Нефтеюганск – 10;
  • Когалым – 9;
  • Советский район – 8;
  • Ханты-Мансийский район – 7;
  • Югорск – 6;
  • Березовский район – 6;
  • Нягань – 5;
  • Кондинский район – 5;
  • Белоярский район – 5;
  • Октябрьский район – 3;
  • Радужный – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Нефтеюганский район – 1;
  • Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 174, комментариев: 0
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