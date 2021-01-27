Почти 47 тысяч югорчан были заражены коронавирусом за всю пандемию

В Югре за сутки выявлено 185 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 46 919 оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 37;

Ханты-Мансийск – 19;

Урай – 14;

Мегион – 12;

Покачи – 12;

Нижневартовск – 11;

Сургутский район – 10;

Нефтеюганск – 10;

Когалым – 9;

Советский район – 8;

Ханты-Мансийский район – 7;

Югорск – 6;

Березовский район – 6;

Нягань – 5;

Кондинский район – 5;

Белоярский район – 5;

Октябрьский район – 3;

Радужный – 2;

Нижневартовский район – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.