Житель Мегиона убил своего собутыльника, а затем порезал себя, чтобы запутать следствие

Житель Мегиона отправится в колонию практически на восемь лет за убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

Установлено, что в начале сентября 2019 года подсудимый, будучи пьяным, поссорился со знакомым на почве ревности к его сожительнице. После этого горожанин ударил собутыльника ножом в грудь – травма оказалась смертельной. Чтобы запутать следствие, мегионец порезал себе бедро, а силовикам сообщил, что погибший напал на него первым.

«Вместе с тем, в ходе расследования доводы подсудимого полностью опровергнуты собранными следователями доказательствами. Приговором Мегионского городского суда, с учетом вердикта присяжных заседателей, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – рассказали в СК Югры.