​Осужденные в Югре заочно получают высшее образование в исправительной колонии

В Югре 5 осужденных получают высшее образование, находясь в исправительных колониях. Такую возможность им предоставил университет «Синергия», который заключил соглашение с УФСИН. Трое осужденных получают образование дистанционно, еще двое надеются поступить, и уже подали документы.

Получить образование можно по ста программам. Главное условие – аттестат или диплом о среднем образовании. В распоряжении заключенных в колонии — компьютеры и электронные книги. Кстати, выйти в интернет студенты не могут: учебные материалы и лекции предоставляются через специальную защищенную программу. Домашние задания преподавателям отправляет администрация колонии по электронной почте. Защита дипломных работ проводится по видеосвязи.

«Возможность получения высшего образования в период отбывания наказания значительно повышает шанс освободиться условно-досрочно, а также успешно трудоустроиться и социализироваться в обществе после выхода на свободу, являясь путевкой в жизнь», — отмечает старший инспектор группы воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по ХМАО-Югре Александр Чернов.