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​В Югре грядет серьезное обновление мусорных баков

Свыше 7 тысяч новых контейнеров для ТКО поступило в ХМАО

​В Югре грядет серьезное обновление мусорных баков
Фото: «Югра-Экология»

Массовое обновление мусорных баков в Югре начнется в ближайшее время: семь тысяч новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов прибыло в округ, сообщает регоператор «Югра-Экология».

Половина из этого количества достанется Сургуту. Еще 700 — Нижневартовску. 1100 контейнеров переданы региональным оператором в пользование Октябрьскому, Советскому, Кондинскому, Ханты-Мансийскому, Нефтеюганскому районам, а также городам Урай, Нефтеюганск, Нягань, Югорск, Пыть-Ях. В удаленные и труднодоступные поселения баки пришлют, как только установятся ледовые переправы для большегрузных машин.

С учетом новых баков число мусорных контейнеров в округе увеличилось до 24 тысяч. Пополнение оплачено из резервного фонда правительства ХМАО — на эти цели выделили 620 миллионов рублей.

Отметим, что на недавних новогодних каникулах во дворах сургутян выросли горы мусора из-за того, что техника регионального оператора не могла работать в мороз. В качестве одной из мер специалисты «Югра-Экология» предложили на время аномальных холодов ставить во дворах вместительные контейнеры для сбора ТКО, убирать которые можно будет реже, чем обычные.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 302, комментариев: 0
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