Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для людей в возрасте

Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше продлили до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщила Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.

Тем не менее, из самоизоляции могут выйти культурные и спортивные учреждения – глава региона поручила разработать план по возобновлению работы этих организаций Роспотребнадзору.

Напомним, что за сутки в округе выявили 199 новых случаев заболевания COVID-19, за весь период пандемии диагноз подтвердился у 46 734 человек. 648 пациентов с лабораторно подтвержденным заболеванием скончались.