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Культурные и спортивные учреждения в Югре в ближайшее время могут открыться

Губернатор ХМАО поручила Роспотребнадзору разработать предложения, при которых культурные и спортивные центры откроются вновь

Культурные и спортивные учреждения в Югре в ближайшее время могут открыться
фото: pixabay.com

В Югре могут открыться культурно-досуговые и спортивные учреждения – местный Роспотребнадзор в скором времени подготовит варианты, при которых организации смогут возобновить работу в условиях пандемии. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

«Профильные органы власти, Управление Роспотребнадзора по моему поручению готовят предложения по возобновлению работы организаций, осуществляющие деятельность в сферах культуры, физической культуры и спорта, на условиях ограничений по зрителям, соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, постановлений губернатора автономного округа и защитных протоколов», – заявила глава округа.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 482, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:24
Фестиваль "ДУХ ОГНЯ" не может пройти мимо...
Румпельштильцхен
не нравится
Сегодня в 16:06
Давно пора. Только в ХМАО наверно культурные заведения закрыты, при этом кинотеатры работают... Никакой логики
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