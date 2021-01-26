Губернатор ХМАО поручила Роспотребнадзору разработать предложения, при которых культурные и спортивные центры откроются вновь

В Югре могут открыться культурно-досуговые и спортивные учреждения – местный Роспотребнадзор в скором времени подготовит варианты, при которых организации смогут возобновить работу в условиях пандемии. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

«Профильные органы власти, Управление Роспотребнадзора по моему поручению готовят предложения по возобновлению работы организаций, осуществляющие деятельность в сферах культуры, физической культуры и спорта, на условиях ограничений по зрителям, соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, постановлений губернатора автономного округа и защитных протоколов», – заявила глава округа.