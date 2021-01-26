В Сургутском районе откроют школу молодого каюра

«Школа молодого каюра» появится в Сургутском районе уже в конце января 2021 года. Занятия организуют как для детей (старше 12 лет), так и для взрослых. С инициативой реализовать этот проект выступила федерация ездовых видов спорта Югры. В администрации общественников поддержали – на развитие выделили субсидию. Теоретические онлайн занятия начнутся в ближайшие дни. К практике перейдут через несколько месяцев, когда потеплеет. Информация об этом появилась в группе «Глава в районе» во ВКонтакте.

«Раньше мы обучали людей только по своей инициативе. Сейчас при поддержке администрации Сургутского района появилась возможность реализовать масштабный проект. Кстати, в декабре 2020 года федерация сменила прописку и официально перебралась в Сургутский район, где созданы очень хорошие условия для развития НКО», – поделился президент федерации Артур Сакин.

Сами тренировки будут проходить на лыжных базах в Барсово и Белом Яре. На обучение примут взрослых – хозяев собак породы хаски. Занятия помогут им лучше понимать питомцев и рационально расходовать энергию животных. А вот в детскую группу смогут попасть даже те, у кого нет собаки. Организаторы готовы предоставить для тренировок свой живой транспорт, уже обученный, социально-адаптированный и контактный.