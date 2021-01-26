Параспортсмены из ХМАО продолжают тренировки для участия в зимней спартакиаде

Югорские лыжники из центра адаптивного спорта Югры готовятся к III Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов. Соревнование пройдет в Красноярске, с 1 по 7 марта.

Нашей сборной есть чем похвастаться – юные спортсмены, возрастом от 14 до 17 лет, уже не раз побеждали на окружных и всероссийских первенствах. Сейчас они находятся на тренировочных сборах за пределами округа, часть - в городе Чайковский Пермского края, часть - в Ижевске. Вторая команда готовится еще и ко Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады в Казани.

В III Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов примут участие более 700 спортсменов из 38 регионов. Торжественное открытие соревнований пройдет 2 марта во дворце спорта Ивана Ярыгина.