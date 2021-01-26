Две крупногабаритные машины столкнулись на югорской трассе: погиб один из водителей

В Югре произошла трагическая авария: столкнулись два грузовика, из-за чего один водителей не дождался врачей и умер от полученных травм. Инцидент произошел в 25 января.

«В 17:30 на 103 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло столкновение двух грузовых автомобилей: «Ивеко», под управлением 42-летнего водителя и «Урал», под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Ивеко» скончался на месте», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что за сутки в округе зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и три получили травмы.