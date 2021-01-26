Жительница Октябрьского района попалась на уловку телефонных мошенников через интернет-объявление

Жительница Октябрьского района лишилась денег, поверив телефонной аферистке.

53-летняя югорчанка разместила объявление в интернете о продаже квартиры – на него откликнулась женщина, заинтересовавшаяся недвижимостью. Она предложила сразу перевести задаток на банковскую карту, но у потерпевшей ее не оказалось, и та обратилась к своей соседке. Мошеннице удалось убедить женщину, что задаток она уже перевела, но ей требуется некий документ для предоставления в МФЦ – для этого нужно перевести часть полученной суммы обратно ей. В итоге доверчивая югорчанка, уверенная, что задаток уже поступил, сняла 145 тысяч рублей и перевела деньги по нескольким номерам, продиктованным злоумышленницей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.