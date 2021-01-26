В Югре за весь период пандемии скончались 648 местных жителей

Три югорчанина не смогли пережить пандемию – их убил коронавирус. Таким образом, за весь период в округе скончались от COVID-19 умерли 648 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что за сутки выявили 199 новых случаев заболевания. Состояние 82 пациента тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 209 человек, за весь период пандемии – 43 298 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружено в Сургуте, Нефтеюганском районе и Нижневартовске. Меньше всего – в Нягани.