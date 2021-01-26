В 19 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 199 местных жителей. За весь период пандемии 46 734 человек заразились. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:
- Сургут – 41;
- Нефтеюганский район – 26;
- Нижневартовск – 20;
- Югорск – 17;
- Березовский район – 13;
- Урай – 12;
- Когалым – 11;
- Мегион – 10;
- Советский район – 9;
- Покачи – 7;
- Ханты-Мансийск – 5;
- Сургутский район – 5;
- Нефтеюганск – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Кондинский район – 3;
- Нижневартовский район – 2;
- Нягань – 1.
«На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 192 случаях. По 7 контакты уточняются. Состояние 82 пациента тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.