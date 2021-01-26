В 19 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 199 местных жителей. За весь период пандемии 46 734 человек заразились. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 41;

Нефтеюганский район – 26;

Нижневартовск – 20;

Югорск – 17;

Березовский район – 13;

Урай – 12;

Когалым – 11;

Мегион – 10;

Советский район – 9;

Покачи – 7;

Ханты-Мансийск – 5;

Сургутский район – 5;

Нефтеюганск – 5;

Октябрьский район – 5;

Лангепас – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Кондинский район – 3;

Нижневартовский район – 2;

Нягань – 1.

«На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 192 случаях. По 7 контакты уточняются. Состояние 82 пациента тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.