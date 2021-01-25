В ХМАО несколько групп в детсадах и классов в школах ушли на карантин из-за ОРВИ и ковида

На минувшей неделе в Югре вновь отмечен рост заболеваемости ОРВИ – на 5,7 процента по сравнению с предыдущими семи днями. При этом эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость выросла во всех возрастных группах, но наибольший рост отмечен среди школьников 7-14 лет (+32,6%). Учебный процесс приостановлен в 15 классах девяти школ Нефтеюганского района, Нижневартовска, Мегиона, Радужного, Лангепаса и Покачи.

Среди детсадовцев рост заболеваемости составил 13 процентов. Воспитательный процесс приостановлен в 11 группах 11 детских садов в Кондинском районе, Урае, Нижневартовске, Няганм, Югорске, Пыть-Яхе и Покачах.

Среди взрослых недельных рост заболеваемости незначительный (1,9%), но это единственная возрастная группа, в которой эпидпорог превышен и сразу на 40 процентов.

Отметим также, что кроме SARS-Cov-2 в округе циркулируют такие вирусы, как риновирус, парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирус и другие.