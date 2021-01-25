Бизнесмены и жители Югры продолжают просить банки о реструктуризации кредитов

В Югре в банки с 30 сентября по 29 декабря 2020 года поступило свыше 4,3 тысячи заявлений от жителей региона и 120 заявок от бизнесменов о реструктуризации кредитов. В этот период прием заявок на кредитные каникулы уже завершился.

Между тем, югорчанам одобрили 60 процентов заявок по потребительским кредитам, 20 процентов – по кредитным картам, 13 процентов – по ипотечным кредитам.

«За этот период объем реструктурированной задолженности составил 1,5 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса направили более 120 обращений за изменением условий кредитных договоров, объем задолженности по одобренным заявкам составил 615 млн рублей», - рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

За период пандемии югорчане направили в банки более 30,7 тысячи заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы. Одобрено более 60 процентов обращений. «По всем программам банки изменили условия кредитов на сумму 10,3 млрд рублей. Предприниматели направили в кредитные организации 2,5 тысячи обращений, положительное решение принималось также в 60 процентов случаях. Объем реструктурированной задолженности субъектам МСП превысил 16 млрд рублей», - добавили в пресс-службе.