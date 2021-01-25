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​В Югре объявлено штормовое предупреждение

На востоке ХМАО ожидается опасная погода: температурой воздуха -45 градусов и ниже

​В Югре объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 26 января, в восточных районах Югры сохраняется опасная погода. Штормовое предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

«Сохранится опасное явление: сильный мороз с температурой воздуха -45 градусов и ниже», - говорится в сообщении синоптиков.

В регионе ожидается небольшой снег, метель и порывистый ветер. Температура воздуха днем по западной половине -10,-15 °С, по юго-западным районам -2,-7 °С, по восточной половине -20,-25 °С, по крайнему востоку -30,-35 °С.

В управлении ГО и ЧС администрации Сургута напомнили жителям округа о правилах безопасности в такую погоду:

1.Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры.

3. Не выходите на мороз без тёплой одежды.

4. Не носите на морозе металлические украшения.

5. Если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

6. Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

7. Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.

Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!


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25 января в 20:04, просмотров: 465, комментариев: 0
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